Erste Schätzungen: Bank of America legt Quartalsergebnis vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Bank of America-Bilanz.

Bank of America wird voraussichtlich am 15.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,00 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of America 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of America nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 29,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 38,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,82 Milliarden USD umgesetzt worden.

26 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,34 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 119,96 Milliarden USD, gegenüber 194,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at