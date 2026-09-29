Analysten im Fokus 29.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of America öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.

Bank of America öffnet voraussichtlich am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of America noch 1,06 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of America nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 31,03 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 123,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 194,26 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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