Erste Schätzungen: Bank of America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of America lädt voraussichtlich am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,60 Prozent erhöht. Damals waren 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of America nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 30,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 39,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,96 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,47 USD je Aktie, gegenüber 3,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 121,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 194,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at