Bank of China Aktie

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WKN DE: A0YGQU / ISIN: US06426M1045

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of China öffnet voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,688 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Bank of China 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 23,53 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 45,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of China 43,08 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 167,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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