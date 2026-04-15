Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4WZ / ISIN: CNE1000001Z5
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of China legt Quartalsergebnis vor
Bank of China wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 HKD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 162,54 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 335,18 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,741 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,840 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 675,95 Milliarden CNY, gegenüber 1.302,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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