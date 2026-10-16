Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4WZ / ISIN: CNE1000001Z5
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of China legt Quartalsergebnis vor
Bank of China lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,185 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Bank of China einen Gewinn von 0,200 HKD je Aktie eingefahren.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 153,37 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 330,60 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,757 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 690,84 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.302,97 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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