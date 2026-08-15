Erste Schätzungen: Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of China lässt sich voraussichtlich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of China die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY gegenüber 0,230 HKD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 166,52 Milliarden CNY für Bank of China, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 335,30 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,754 CNY, gegenüber 0,840 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 689,55 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.302,97 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at