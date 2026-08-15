Bank of China Aktie
WKN DE: A0M4SN / ISIN: CNE000001N05
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bank of China äußert sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 44,70 Prozent auf 166,52 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 301,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,754 CNY, gegenüber 0,780 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 689,55 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.206,31 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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