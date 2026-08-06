Bank of Chongqing Aktie

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WKN DE: A3DZKA / ISIN: CNE100004C60

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Chongqing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Chongqing öffnet voraussichtlich am 21.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,470 CNY je Aktie gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,49 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 48,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,76 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,73 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,53 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 16,70 Milliarden CNY, gegenüber 34,74 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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