Erste Schätzungen: Bank of Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Communications gibt voraussichtlich am 30.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Bank of Communications für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 66,00 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 15,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Communications einen Umsatz von 57,17 Milliarden CNY eingefahren.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,20 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,10 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 274,58 Milliarden CNY, gegenüber 269,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

