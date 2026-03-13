Erste Schätzungen: Bank of Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,305 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,360 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 58,39 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 143,96 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY im Vergleich zu 1,26 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 260,08 Milliarden CNY, gegenüber 591,68 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at