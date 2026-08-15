Erste Schätzungen: Bank of Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,811 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,920 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,32 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,22 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 3,77 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 40,93 Milliarden USD im Vergleich zu 71,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at