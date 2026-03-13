Bank of Communications Aktie
Erste Schätzungen: Bank of Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank of Communications wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 8,50 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 54,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber 4,03 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 36,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 75,83 Milliarden USD generiert wurden.
