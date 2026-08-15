Erste Schätzungen: Bank of Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Communications wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of Communications noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Bank of Communications soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,60 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 46,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 277,76 Milliarden CNY, gegenüber 511,03 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at