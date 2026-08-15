Bank of Communications Aktie

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WKN DE: A0M4W0 / ISIN: CNE100000205

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15.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Communications lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 HKD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 69,60 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 142,21 Milliarden HKD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie, gegenüber 1,18 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 277,76 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 559,97 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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