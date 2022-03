Erste Schätzungen: Bank of Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications stellt voraussichtlich am 26.03.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,965 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of Communications einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank of Communications in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,33 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 39,48 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 37,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at