Erste Schätzungen: Bank of Cyprus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Cyprus präsentiert in der voraussichtlich am 20.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,148 GBP. Dies würde einem Zuwachs von 184,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of Cyprus 0,052 GBP je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 35,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 173,8 Millionen GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,3 Millionen GBP umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,254 GBP, gegenüber 0,171 GBP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 572,1 Millionen GBP, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 484,0 Millionen GBP generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at