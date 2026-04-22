Bank of Georgia Group Aktie

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WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Georgia Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Georgia Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 12,65 GEL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Georgia Group ein EPS von 3,34 GBP je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,11 Milliarden GEL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 463,7 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 55,72 GEL je Aktie, gegenüber 13,92 GBP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,88 Milliarden GEL fest. Im Vorjahr waren noch 1,98 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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