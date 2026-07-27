Bank of Georgia Group Aktie

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WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Georgia Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Georgia Group stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 12,91 GEL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,25 GBP je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,20 Milliarden GEL betragen, verglichen mit 473,8 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 56,01 GEL prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,92 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,88 Milliarden GEL umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,98 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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