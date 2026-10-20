Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Georgia Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bank of Georgia Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 13,81 GEL. Im Vorjahresquartal waren 3,49 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,25 Milliarden GEL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 502,4 Millionen GBP im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,53 GEL aus. Im Vorjahr waren 13,92 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 4,92 Milliarden GEL, nachdem im Vorjahr 1,98 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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