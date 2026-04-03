Erste Schätzungen: Bank of Hangzhou legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Hangzhou präsentiert in der voraussichtlich am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,465 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 45,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,92 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,73 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,74 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 38,99 Milliarden CNY, gegenüber 76,73 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at