Bank of Hawaii Aktie

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WKN: 875284 / ISIN: US0625401098

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Hawaii legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Hawaii wird voraussichtlich am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD gegenüber 0,970 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Hawaii nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 193,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 258,7 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,63 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 809,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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