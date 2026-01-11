Bank of Hawaii Aktie
WKN: 875284 / ISIN: US0625401098
|
11.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Hawaii vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank of Hawaii wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen, dass Bank of Hawaii für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Bank of Hawaii mit einem Umsatz von insgesamt 184,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,21 Prozent verringert.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,59 USD im Vergleich zu 3,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 717,9 Millionen USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of Hawaii Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Bank of Hawaii legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25