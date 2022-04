Erste Schätzungen: Bank of Hawaii zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hawaii lädt voraussichtlich am 25.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of Hawaii im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,50 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 169,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,35 USD je Aktie, gegenüber 6,25 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 703,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 668,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at