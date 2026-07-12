Erste Schätzungen: Bank of Hawaii zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hawaii wird voraussichtlich am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,06 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 199,5 Millionen USD – ein Minus von 24,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Hawaii 263,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD, gegenüber 4,63 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 808,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at