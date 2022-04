Erste Schätzungen: Bank of Jiangsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Jiangsu präsentiert voraussichtlich am 28.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,260 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of Jiangsu 0,180 CNY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Jiangsu nach den Prognosen von 2 Analysten 16,98 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,50 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 CNY je Aktie, gegenüber 1,04 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 63,08 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 52,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at