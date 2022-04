Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Marin Bancorp lädt voraussichtlich am 25.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,625 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,30 Prozent verringert. Damals waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 39,73 Prozent auf 33,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Of Marin Bancorp noch 23,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD aus. Im Vorjahr waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 133,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 115,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at