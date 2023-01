Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank Of Marin Bancorp wird voraussichtlich am 23.01.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,798 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bank Of Marin Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 2,30 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 140,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 115,1 Millionen USD generiert worden waren.

