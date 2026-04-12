Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Marin Bancorp stellt voraussichtlich am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,547 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Marin Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 140,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 75,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at