Bank Of Marin Bancorp Aktie
WKN DE: A0MWPL / ISIN: US0634251021
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12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,515 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank Of Marin Bancorp ein EPS von -0,530 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 64,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 34,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 138,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 75,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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