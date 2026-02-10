Bank of Montreal Aktie

Bank of Montreal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850386 / ISIN: CA0636711016

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Montreal legt Quartalsergebnis vor

Bank of Montreal präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,23 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of Montreal 2,84 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Bank of Montreal 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,40 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 53,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of Montreal 20,37 Milliarden CAD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,70 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,46 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,83 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 77,88 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

