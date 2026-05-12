Bank of Montreal Aktie
WKN: 850386 / ISIN: CA0636711016
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12.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Montreal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bank of Montreal wird voraussichtlich am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 3,42 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,51 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,16 Prozent auf 9,40 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Montreal noch 19,24 Milliarden CAD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,23 CAD je Aktie, gegenüber 11,46 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 38,68 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 77,88 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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