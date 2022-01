Erste Schätzungen: Bank of N T Butterfield Son legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of N T Butterfield Son gibt voraussichtlich am 14.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,809 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of N T Butterfield Son 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of N T Butterfield Son nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 124,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,24 USD im Vergleich zu 2,90 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 495,5 Millionen USD, gegenüber 494,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at