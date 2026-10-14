Bank of Nanjing Aktie

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WKN DE: A0M557 / ISIN: CNE100000627

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Nanjing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Nanjing wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Bank of Nanjing für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,453 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of Nanjing in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,89 Milliarden CNY im Vergleich zu 28,64 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,76 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 61,00 Milliarden CNY, gegenüber 107,48 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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