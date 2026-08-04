Erste Schätzungen: Bank of Nanjing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Nanjing veröffentlicht voraussichtlich am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,543 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 40,57 Prozent auf 15,21 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Nanjing noch 25,59 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,87 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,76 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 61,97 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 107,48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at