Erste Schätzungen: Bank of Nanjing stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Nanjing veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 43,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,00 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,60 Milliarden CNY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY, gegenüber 1,83 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 55,14 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 104,22 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at