Bank of Nanjing Aktie

Bank of Nanjing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M557 / ISIN: CNE100000627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Nanjing stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Nanjing veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 43,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,00 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,60 Milliarden CNY aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY, gegenüber 1,83 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 55,14 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 104,22 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of Nanjing Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of Nanjing Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of Nanjing Co Ltd (A) 11,12 -0,27% Bank of Nanjing Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen