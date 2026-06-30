Erste Schätzungen: Bank of New York Mellon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of New York Mellon lässt sich voraussichtlich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of New York Mellon die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bank of New York Mellon mit einem Umsatz von insgesamt 5,38 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 48,01 Prozent verringert.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,84 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,62 Milliarden USD, gegenüber 40,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at