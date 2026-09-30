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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of New York Mellon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of New York Mellon wird sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,27 USD je Aktie gegenüber 1,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Bank of New York Mellon 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,54 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of New York Mellon 10,38 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,25 USD, gegenüber 7,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 22,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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