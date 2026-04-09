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Bank Of Shanghai Registered a Aktie

Bank Of Shanghai Registered a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DS5Q / ISIN: CNE100002FM5

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank Of Shanghai Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank Of Shanghai Registered A äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,500 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Shanghai Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CNY in den Büchern gestanden.

Bank Of Shanghai Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,62 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 45,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,66 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,60 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 54,77 Milliarden CNY, gegenüber 111,27 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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