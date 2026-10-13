Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Siauliai AB lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,030 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Siauliai AB mit 0,030 EUR je Aktie genauso viel verdient.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 37,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 51,6 Millionen EUR gegenüber 82,4 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,095 EUR je Aktie, gegenüber 0,090 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 197,1 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 323,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at