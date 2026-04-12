Bank of Siauliai AB Aktie

Bank of Siauliai AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6TH / ISIN: LT0000102253

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Siauliai AB wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,020 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 36,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 49,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 77,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,093 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 323,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bank of Siauliai AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Bank of Siauliai AB

mehr Analysen