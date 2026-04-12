Bank of Siauliai AB Aktie
WKN: A0B6TH / ISIN: LT0000102253
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bank of Siauliai AB wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,020 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 36,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 49,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 77,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,093 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 323,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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