Bank of Siauliai AB Aktie

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WKN: A0B6TH / ISIN: LT0000102253

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of Siauliai AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Siauliai AB wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Siauliai AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 39,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 80,4 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,8 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,100 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 196,8 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 323,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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