Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of the Ozarks Registered wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,48 USD je Aktie gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,63 Prozent auf 436,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 699,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,97 USD, gegenüber 6,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at