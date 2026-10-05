Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JQ1Z / ISIN: US06417N1037

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of the Ozarks Registered gibt voraussichtlich am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,43 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of the Ozarks Registered 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of the Ozarks Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 434,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 731,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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