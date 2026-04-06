Bank of the Ozarks Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JQ1Z / ISIN: US06417N1037
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bank of the Ozarks Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank of the Ozarks Registered wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen, dass Bank of the Ozarks Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 36,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 423,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 670,5 Millionen USD umgesetzt.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,74 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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