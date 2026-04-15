Erste Schätzungen: Bank Polska Kasa Opieki gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank Polska Kasa Opieki wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,12 PLN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Polska Kasa Opieki noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bank Polska Kasa Opieki mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 29,77 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,11 PLN aus, während im Vorjahreszeitraum 26,73 PLN vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,14 Milliarden PLN in den Büchern stehen werden, gegenüber 23,87 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at