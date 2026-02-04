Bank Polska Kasa Opieki Aktie
WKN: 914910 / ISIN: PLPEKAO00016
Erste Schätzungen: Bank Polska Kasa Opieki vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank Polska Kasa Opieki öffnet voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,56 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank Polska Kasa Opieki 6,14 PLN je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,28 Milliarden PLN – das würde einem Abschlag von 30,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,15 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 27,00 PLN je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 24,29 PLN je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,01 Milliarden PLN, gegenüber 22,95 Milliarden PLN im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
