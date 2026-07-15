Erste Schätzungen: Bank Polska Kasa Opieki zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank Polska Kasa Opieki präsentiert voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5,45 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,10 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,26 Milliarden PLN aus – das entspräche einem Minus von 29,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,08 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 22,42 PLN je Aktie, gegenüber 26,73 PLN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,18 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 23,87 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at