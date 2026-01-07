Erste Schätzungen: Bankinter, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bankinter, wird voraussichtlich am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,294 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden.

Bankinter, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 793,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 40,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 EUR im Vergleich zu 1,06 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden EUR, gegenüber 5,41 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at