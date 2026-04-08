Erste Schätzungen: Bankinter, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bankinter, lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,363 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 921,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 29,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bankinter, einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at